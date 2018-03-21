حقيبة ذاتية الحركة في معرض بدبي

تنطلق هذا الأسبوع في مركز دبي المالي العالمي فعاليات معرض «Amaze Expo»، لعرض أحدث منتجات الحياة العصرية المبتكرة والفاخرة في العالم.

وسوف يرحب المعرض بضيوفه من الزوار التجاريين ووسائل الإعلام وكبار الشخصيات غداً قبل أن يفتح أبوابه أمام الجمهور العام لمدة يومين ابتداء من بعد غد.

وسيشهد عرض منتجات من فئات مختارة بعناية، بما في ذلك فئات الفنون الراقية والمغامرات والطيران والمنتجات الرقمية والقيادة والأزياء ونمط الحياة والمنتجات البحرية والدراجات النارية والطرق الوعرة والرفاهية ونمط حياة الأطفال ومنطقة الحيوانات الأليفة ومنطقة عالم السيدات. وتعد الشركات العارضة رائدة في مجالات تخصصها، حيث تُقدم ابتكارات متفوقة ومفاهيم رائدة وتصميمات عالية الجودة.

وذكرت الشركة المنظمة للمعرض: «تُعد منطقة مجلس التعاون الخليجي المحرك الرئيسي للنمو المطرد لسوق الرفاهية العالمي، حيث تقدم إمكانات نمو مثيرة للشركات الكبرى في هذا المجال، وتواصل كونها وجهة رئيسية لمجموعة واسعة من العلامات التجارية الفاخرة، ما يُعزز مسيرة الأداء القوي لسوق الرفاهية العالمي».

وقالت إن دبي، باعتبارها المركز الرائد في مجال الابتكار والتجارة في المنطقة، تعد المكان الأمثل الذي يُمكن من خلاله لمعرض Amaze Expo، التواصل مع قاعدة متميزة من الزوار من أصحاب الدخول العالية الذين يبحثون عن أكثر المنتجات استثنائية وتفرداً.

ويوفر المعرض منتجات تلائم الجميع ضمن 14 فئة متنوعة سيتم عرضها على امتداد أيام المعرض الثلاثة والتي سيستمتع الزوار بمشاهدتها ومنها قوارب ASIS البرمائية المزودة بعجلات، وحقيبة ترافيلميت روبوتيكس، وهي أول حقيبة ذاتية الحركة والتي يمكنها الحركة بسلاسة وانسيابية كبيرة بين الحشود، ولا تحتاج لأية ملحقات إضافية.