إقبال ضعيف على «سامسونغ إس 9»

كشفت تقارير جديدة أن الكوريين الجنوبيين ليسوا مهتمين بجلاكسى s9 و s9 بلس، بسبب عدم وجود تحسينات كبيرة بالهاتفين الجديدين، وعدم وجود اختلافات بينه وبين الجيل السابق، فيبدو أن الكاميرا «المعاد تصميمها» وميزة AR Emoji وغيرها من الميزات الجديدة لا تجذب الكثير من المستخدمين نحو شراء هاتفي سامسونغ الجديدين.

وقد يكون السبب الآخر لانخفاض المبيعات هو عدم وجود فروق في التصميم بين جلاكسى s8 و S9، باستثناء وضع ماسح بصمات الأصابع وخيارات الألوان المختلفة التي يملكها جهاز جلاكسى s9. وقد يكون ذلك بمثابة صفقة بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى ترقية مالكي Galaxy S8

وS8 + على وجه الخصوص، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض المبيعات بشكل عام.