الصين تبني نفقاً هوائياً لاختبار طائرات أسرع من الصوت

تبني الصين نفقاً هوائياً هائلاً يستخدم لاختبار طائرات وصواريخ تزيد سرعتها على 12 ألف كلم/‏‏ساعة أي أسرع بعشر مرات من سرعة الصوت، وفق وسائل الإعلام الصينية.

وتتيح الأنفاق الهوائية تعريض نماذج الطائرات والطائرات المسيرة والصواريخ لرياح عاتية، بهدف دراسة القوى التي تتعرض لها النماذج الكبيرة بفعل السرعة والجاذبية ودرجات الحرارة القصوى.

وتقوم أكاديمية العلوم الصينية ببناء النفق، الذي يبلغ طوله 265 متراً ويمكنه محاكاة الطيران بسرعات تتراوح بين 10 ماخ أي عشر مرات سرعة الصوت (12,250 كلم/‏‏ساعة) و25 ماخ (30,600 كلم/‏‏ساعة)، وفق ما شرح الباحث المشارك في المشروع هان غيلاي للتلفزيون الصيني. وقالت وكالة أنباء الصين: إن النفق سيكون الأسرع في العالم.