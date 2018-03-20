روبوت يجهّز ديكور منزل في 12 ساعة

استعانت شركة آيكون الناشئة بروبوت ثلاثي الأبعاد للطباعة لصنع أجزاء للمنازل، إذ يمكن لهذا الروبوت طباعة الجدران، والأسقف والأرضيات خلال 12 ساعة، ثم يتم الاستعانة بالعمال لتركيب النوافذ والأبواب والسباكة والأنظمة الكهربائية.

وعرضت الشركة لأول مرة نموذجًا للمنزل فى مؤتمر SXSW لهذا العام فى تكساس، بالتعاون مع منظمة «نيو ستوري» غير الربحية الدولية، حيث تخطط الشركة لبناء عشرات من المنازل للمجتمعات منخفضة الدخل فى سلفادور بحلول نهاية عام 2019.

ووفقاً للتقرير الذي نشر على المواقع الإلكترونية: لا تعتبر شركتا نيو ستوري وآيكون أول من يطبع منزلاً ثلاثي الأبعاد، فكما ذكرت تقارير العام الماضي، أنشأت شركة PassivDom للإنشاءات السكنية الأوكرانية طابعة ثلاثية الأبعاد يمكنها بناء منزل يعمل بالطاقة الشمسية على مساحة 410 أقدم مربعة خلال ثماني ساعات.