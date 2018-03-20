مصر ضمن الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية في أفريقيا

أعربت «تريند مايكرو» عن مخاوفها من تنامي وتيرة الهجمات السيبرانية على مصر.

وذكر تقرير للشركة أن إجمالي عدد البرمجيات الخبيثة التي اكتشفتها في مصر وصل إلى 242,411 برمجية خبيثة خلال الربع الأخير 2017، بزيادة 25% عن الربع الثالث من نفس العام والذي شهد اكتشاف 194,719 برمجية.

ووفقاً لهذه النتائج، فإن مصر تأتي في المرتبة الثالثة من حيث أكثر الدول تعرضاً لتهديدات البرمجيات الخبيثة على مستوى أفريقيا، حيث سجّلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من البرمجيات الخبيثة والذي بلغ 2,2 مليون برمجية، تلتها المغرب بـ 341,279 برمجية. وكشف التقرير أن قطاع التصنيع في مصر كان الأكثر تضرراً من هجمات البرمجيات الخبيثة، تلاه التعليم، ثم القطاعات الحكومية، والقطاعان العقاري والتكنولوجي.

ويشدد خبراء الأمن على أهمية قيام الشركات والأفراد والجهات الحكومية باتخاذ الحيطة والحذر تجاه الهجمات السيبرانية والتي يمكن أن تتسبب بعواقب كارثية، بحسب نورا حسن، المدير التنفيذي في «تريند مايكرو» لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام التي قالت: «تحافظ التوقعات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر على طابعها الإيجابي، وبشكل ينسجم مع أهداف استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2030 الرامية إلى تطوير اقتصاد رقمي راسخ ومزدهر. وتتمتع مصر بانتشار واسع لشبكة الإنترنت، حيث يبلغ عدد مستخدميه أكثر من 30 مليون مستخدم».

وأضافت: «ستواصل قاعدة المستخدمين نموها نتيجة للتوسع الكبير في القوى العاملة التي تستخدم التكنولوجيا الذكية، فضلاً عن البرامج التي تقودها الحكومة والتي تهدف إلى توسيع نطاق مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد. ومع أخذ ذلك كله بعين الاعتبار، فلا يمكننا تجاهل التحديات الهائلة التي تنتظرنا، ولا سيما الهجمات السيبرانية والتهديدات الراهنة التي يواجهها القطاع في مصر».