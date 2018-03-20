غالبية سكان الإمارات يبيعون مركباتهم بعد 3 سنوات من شرائها

كشف استطلاع أجرته «دوبيزل موتورز» أن 60% من مالكي السيارات في الإمارات قاموا ببيع مركباتهم في غضون ثلاث سنوات من اقتنائها، في حين قام 17% ببيعها بعد انقضاء خمس سنوات من الملكية.

وقال ماثيو ديفيدسون، رئيس قسم خدمات السيارات في دوبيزل موتورز: «بعد استلام سيارتك الجديدة، لا ننصح بالتفيكر في بيعها قبل انقضاء 18 شهرًا، ففي هذه المرحلة، تكون قد انتفعت من مزايا امتلاك مركبة جديدة كلياً، في حين لا يزال ضمان الوكالة سارياً».

من جهته، قال جون بيير مندلق، المدير العام لدوبيزل موتورز: «ننصح بوضع فترة ضمان الوكالة في الاعتبار عند التفكير في بيع سيارتك، بحيث يتوقع المشترون خصمًا بمجرد انتهاء صلاحية الضمان».