«آبل» تساعد الآباء على مراقبة استخدام أطفالهم للهواتف الذكية

أطلقت شركة «آبل» صفحة جديدة على موقعها الإلكتروني باسم «فاميليز» لمساعدة الآباء على مراقبة استخدام أطفالهم للهواتف الذكية «آيفون» التي تنتجها الشركة الأميركية.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه الانتقادات لشركة «آبل» بسبب إدمان الأطفال على استخدام الهواتف الذكية التي تنتجها.

وقالت «آبل»: «أنت تريد أن تفعل أفضل شيء من أجل عائلتك. ونحن أيضاً كذلك.. نصمم باستمرار خصائص جديدة من أجل المساعدة على التأكد من أن الأطفال يستخدمون أجهزتهم بالطريقة التي تريدها». ورغم أن الخصائص التي قدمتها «آبل» على صفحتها الجديدة ليست جديدة تماماً، لكن تجميعها في مكان واحد سهّل على الآباء استخدامها.

وكان تقرير صادر عن «إنفلوانس سنترال»، أشار إلى أن متوسط عمر الطفل الذي يحمل هاتفاً محمولاً بلغ 10.3 سنوات، وأن «آيفون» الأكثر جاذبية لدى الأطفال.