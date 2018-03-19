تقرير ينفي اختراق شبكة بيانات الحكومة الألمانية

أكد تقرير صحفي أن الهجوم الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه قبل ثلاثة أسابيع تقريباً، على شبكة بيانات الحكومة الاتحادية بألمانيا قد فشل. وأوضحت صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس استناداً إلى دوائر أمنية أن القراصنة الأجانب لم ينجحوا في اقتحام شبكة بيانات الحكومة الاتحادية المؤمنة بشكل خاص.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من استخدام البنية التحتية خلال الهجوم الإلكتروني من أجل نقل البرامج الضارة من الجامعة التابعة للحكومة إلى وزارة الخارجية الألمانية، فإن الهجوم لم ينجح في التسلل إلى الشبكة وقراءة أية معلومات.

يذكر أنه كان يشتبه أن قراصنة على اتصال مع الاستخبارات الروسية هم من وراء هذا الهجوم.