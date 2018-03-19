حبة منومة «رقمية» لمكافحة الأرق

قريباً، سيتمكن الآلاف ممن يعانون الأرق من الحصول على حبة منومة رقمية، وهي تطبيق علاج سلوكي إدراكي، سوف يغير مجرى حياتهم، والتي ستطرحها «هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية».

ويستفيد المرضى في ثلاث مناطق في بريطانيا ممن يجدون صعوبة في النوم من هذه الحبة، في الوقت الذي يأمل فيه العلماء البريطانيون في أن تنجح في الحد من انتشار الحبوب المنومة المتنامي، والذي بات يجتاح بريطانيا.

تم تطوير تطبيق حبة «سليبيو» من قبل الدكتور كولن إيسباي، أستاذ طب علوم النوم في قسم نيوفيلد للعلوم العصبية السريرية بجامعة «أوكسفورد»، وتتيح تحديد مقدار ما يحتاج إليه الشخص من النوم.

ويقول الدكتور إيسباي، مؤسس «بيج هيلث» في بريطانيا: «يعد هذا التطبيق بالغ الأهمية لبيان كيف يمكن للطب الرقمي أن يقدم رعاية أفضل للمرضى الذين يعانون من الأرق».