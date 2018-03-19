«بلوك تشين».. نضج متوقع في قطاعي المصارف والمال

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توقع تقرير لبنك «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة أن يبلغ استخدام تقنية «بلوك تشين» في القطاع المصرفي وأسواق المال مرحلة النضوج في عام 2025. وأضاف التقرير أن التقنية تسير اليوم بخطوات متسارعة بعد أن تمكنت البنوك من رؤية فوائد استخدام هذه التقنية في بنوك عالمية رائدة.

استخدامات حالية

- التوثيق من الهوية

- العقود الذكية

- إدارة المخاطر

- الاستثمار في الأصول

- المدفوعات والتحويلات

- عمليات التسوية

- إجراءات «اعرف عميلك»

110 ملايين دولار

استثمارات المؤسسات المالية 2017

315 مليون دولار

حجم إنفاق أسواق المال عالمياً 2018

200 مليار دولار

حجم سوق الخدمات في القطاع المالي 2030

المصدر: البيان – بنك «سيليكون فالي»