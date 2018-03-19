«بلوك تشين».. نضج متوقع في قطاعي المصارف والمال

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توقع تقرير لبنك «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة أن يبلغ استخدام تقنية «بلوك تشين» في القطاع المصرفي وأسواق المال مرحلة النضوج في عام 2025. وأضاف التقرير أن التقنية تسير اليوم بخطوات متسارعة بعد أن تمكنت البنوك من رؤية فوائد استخدام هذه التقنية في بنوك عالمية رائدة.
استخدامات حالية
- التوثيق من الهوية
- العقود الذكية
- إدارة المخاطر
- الاستثمار في الأصول
- المدفوعات والتحويلات
- عمليات التسوية
- إجراءات «اعرف عميلك»
110 ملايين دولار
استثمارات المؤسسات المالية 2017
315 مليون دولار
حجم إنفاق أسواق المال عالمياً 2018
200 مليار دولار
حجم سوق الخدمات في القطاع المالي 2030
المصدر: البيان – بنك «سيليكون فالي»