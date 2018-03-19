منظومة إلكترونية تميز بين الرجل والمرأة بالابتسامة

توصلت دراسة علمية بريطانية إلى أن طريقة ابتسام الرجل تختلف عن المرأة على نحو يسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بتحديد نوع الشخص وفقاً لطريقة ابتسامته.

ورغم أن الأنظمة الإلكترونية لتحديد النوع موجودة بالفعل، حيث تعتمد على قياس الصور الثابتة ومقارنة الأبعاد الثابتة للوجه، إلا أن الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة برادفورد البريطانية هي الأولى من نوعها التي تعتمد على الحركة الديناميكية للوجه عند الابتسام للتمييز تلقائياً بين الرجل والمرأة.

وقام فريق الدراسة برئاسة البروفسير حسن أوجايل، برصد 49 علامة مميزة على وجه الإنسان تتركز في الأساس على المناطق حول العينين والوجه والأنف، واستخدام هذه النقاط لقياس التغيرات التي تطرأ على عضلات الوجه عند الابتسام، عن طريق تحديد المسافات التي تتغير بين النقاط المختلفة على الوجه وكذلك مدى سرعة حدوث هذه التغيرات عندما ترتسم الابتسامة.

واعتماداً على هذه المعايير، اتجه فريق البحث بعد ذلك إلى قياس الاختلافات التي تحدث بين الرجل والمرأة عند الابتسام، وتبين بشكل مبدئي أن ابتسامة المرأة عادة ما تكن أكثر اتساعاً. ونقل موقع «ساينس ديلي» الإلكتروني المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن البروفسير أوجايل قوله: «لقد أكدت دراستنا أن المرأة بالقطع لها ابتسامة أوسع، حيث يتسم فمها بشكل أكبر بكثير مقارنة بالرجل».

وابتكر الباحثون معادلة خوارزمية استناداً إلى نتيجة التحليلات التي قاموا بها، وقاموا باختبارها على مقاطع فيديو تخص 109 أشخاص وهو يبتسمون. واستطاع الكمبيوتر أن يحدد نوع الشخص في 86 بالمئة من المرات، ويعتقد فريق البحث أنه من الممكن بسهولة تحسين مدى دقة المنظومة الجديدة.

ويتمثل الغرض من هذه الدراسة في محاولة زيادة قدرات التعلم لدى منظومات الذكاء الاصطناعي.