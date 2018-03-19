تحقيقات بتعطل وسائد هوائية في سيارات لـ«هيونداي» و«كيا»

ذكرت الوكالة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة أنها بدأت تحقيقاً لمعرفة السبب في تعطل بعض الوسائد الهوائية في سيارات لهيونداي وكيا بعد أن أفادت أنباء بوقوع حوادث أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وقالت الوكالة إنها تفحص 425 ألف سيارة طراز كيا فورتي 2012-2013 وطراز هيونداي سوناتا 2011. وأضافت أنها ستحدد إن كانت شركات سيارات أخرى استخدمت وحدات تحكم مماثلة في الوسائد الهوائية وما إذا كانت تشكل خطراً على السلامة.

وقررت شركة هيونداي موتور الشهر الماضي سحب 154753 سيارة من طراز سوناتا بالولايات المتحدة بعد تقارير ربطت تعطل الوسائد الهوائية بحمل كهربائي زائد في وحدة التحكم في الوسائد الهوائية لكنها قالت إنها لم تجر أي إصلاح نهائي بعد.