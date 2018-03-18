«اتصالات» توفّر خدمة «هوم زون» لتقوية الإنترنت اللاسلكي في المنازل

أعلنت «اتصالات» عن إطلاق خدمة «هوم زون» الأولى من نوعها في الإمارات، والتي ستمكّن العملاء من الاستمتاع بإنترنت فائق السرعة في جميع أرجاء المنزل.

تقوم الخدمة الجديدة بتقوية إشارة الاتصال بالإنترنت في الأماكن التي لا توجد بها تغطية لشبكة الـ Wi-Fi في المنزل، وذلك من خلال تعزيز عدد نقاط الاتصال لغاية ثلاثة أماكن إضافية، ما سيمكّن المستخدمين من الاستمتاع بتصفح إنترنت فائق السرعة، وكذلك التمكن من استخدام الخدمات المتعددة دون التقيد بمكان الجهاز الرئيسي مثل التسوق الإلكتروني والاستماع إلى الموسيقى ومتابعة مقاطع الفيديو بدقة ووضوح عاليين فقط بـ 29 درهماً شهرياً.

وقال جوناثان هايسوم نائب الرئيس لتسويق خدمات الاتصال المنزلية في اتصالات: «إن إطلاق اتصالات لخدمة هوم زون يعد جزءاً من استراتيجيتها الواعدة القائمة على التطوير والابتكار، ويسعدنا الإعلان عن هذه الخدمة الاستثنائية التي من شأنها أن تثري تجربة عملائنا وتجنّبهم الانقطاع للشبكة اللاسلكية Wi-Fi أثناء التنقل في المنزل واستخدام الإنترنت في أماكن مختلفة.

وأضاف هايسوم أن عدد الأجهزة الذكية المتصلة بشبكة الإنترنت في ازدياد مستمر، وفي ذات الحين أصبحنا جميعاً نبحث عن الترفيه عند تصفح الإنترنت، لذلك حرصت «اتصالات» من خلال طرح خدمة هوم زون على توفير هذه المنشودة لعملائها عبر شبكة إنترنت سريعة وآمنة دون انقطاع ويتم تركيبها من قبل فريق مدرب لهذا العمل.

وتتوفر الخدمة الجديدة لعملاء اتصالات من دون دفعة مقدمة مع عقد لمدة سنتين، وستشمل أجهزة الراوتر والتوصيلات المطلوبة ونقاط الاتصال الجديدة.

كما يمكن طلب إضافة نقاط اتصال Wi-Fi الجديدة للغرف في أي وقت مقابل 29 درهماً شهرياً للغرفة الواحدة، وعند تقديم طلب جديد لتركيب خدمة eLife أو طلب نقلها لمكان الآخر، سيقوم الفريق الفني التابع لاتصالات بإجراء عملية مسح لمدى تغطية الاتصال اللاسلكي في المنزل بتكلفة قدرها 150 درهماً، وتقوم «اتصالات» بعدم احتساب هذا المبلغ في حال تقديم المشترك على طلب اشترك في خدمة هوم زون.