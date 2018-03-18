تسوق واسترخ في كبائن نوم مول دبي

في إطار حرصه على راحة متسوقيه، أطلق مول دبي أكبر مركز تسوق في العالم خدمة جديدة لزواره تتمثل في كبائن نوم Sleep Pod Lounge يتسنى لمن أعياه التعب من الطواف في 1200 متجر النوم فيها.

وقال موقع «the news»: إن هذه الكبائن تعتبر إنجازاً باهراً لتلبية احتياجات محبي التسوق الذين يتوافدون إلى دبي مول من جميع أنحاء العالم. وتُعتبر الكبائن التي تتفاوت أجرتها بين 40 درهمًا للساعة و95 درهماً لمدة ثلاث ساعات، ملاذاً للأشخاص المنهكين.

وهي مزودة بأباريز كهربائية وأجهزة شحن للهواتف المتحركة للسماح بإعادة تزويد الطاقة لرفيق دربك الصغير«هاتفك»، وهي من الرحابة بما يكفي لاستيعاب جسمك بشكل مريح، وتمكنك من التمدد والتقلب على راحتك، كما يسمح للنائمين بحجب أي ضوء، وفي حال كنت مولعاً بالنوم، تتوفر وسادة للإيجار مقابل 10 دراهم. وتم وضع 12 كابينة بالقرب من منطقة وقوف السيارات الكبيرة، ولذا فإن الفرصة تسنح لمن يأتي أولاً.