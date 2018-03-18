سعيد حظ ينتظر الفوز بـ455 مليون دولار قيمة جائزة يانصيب

هناك ما يقدر بنحو 455 مليون دولار تقبع خلال هذه الساعات في انتظار فائز بيانصيب «باوربول» الأميركية، وهو واحد من أعلى المبالغ في تاريخ الجائزة بعد مرور 19 سحباً متتالياً دون فائز أساسي.

واحتمالات الفوز في السحب هي واحد في 292 مليوناً. وسيكون للفائز خيار بالحصول على 455 مليون دولار كاملة كونها أقساطاً على 29 عاماً أو الحصول على مبلغ نقدي على الفور قيمته 269.4 مليون دولار. وإن لم يسفر السحب عن فائز تطابق أرقام بطاقته أزواج الأرقام الستة لليانصيب ستؤجل للسحب المقبل 21 مارس.

وآخر سحب لباوربول نتج عنه فائز كان يوم 6 يناير عندما حققت تذكرة بيعت بـ559.7 مليون دولار.