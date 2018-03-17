قيمة احتياطيات ذهب فنزويلا تهبط 14 %

قال البنك المركزي الفنزويلي إن قيمة احتياطياته من الذهب انخفضت بنسبة 14 % في 2017 مقارنة مع العام السابق، إلى 6.626 مليارات دولار.

ويمثل الذهب ما يقل قليلا عن 70 % من الاحتياطيات الدولية للمركزي الفنزويلي التي بلغت قيمتها الاجمالية في نهاية العام الماضي 9.665 مليارات دولار.

وقال البنك المركزي في بيانه المالي إن حجم احتياطيات الذهب هبط 16 % إلى 5.2 ملايين أوقية في نهاية 2017 . ويأتي هذا الهبوط في حيازات الذهب وسط أزمة اقتصادية شديدة في البلد العضو بمنظمة أوبك، حيث يواجه ملايين الفنزويليين نقصا في الغذاء.