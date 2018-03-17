تايلاند تعتزم خفض ضرر بيئة سياحة الجزر

تعتزم الحكومة التايلاندية تبني إجراءات ضد زيادة الضرر البيئي الناجم عن السياحة في ثلاث جزر شهيرة في جنوب البلاد.

وقال جاتوبورن بوروتبهات، مدير وزارة الموارد البحرية والساحلية، أمس إنه بدءاً من يوليو، ستحظر الحكومة الصيد وإطعام السمك وإرساء السفن على الشعاب المرجانية والبناء على الشواطئ والسير على قاع البحر في الجزر. وتشمل الجزر كوه ساموي وكوه تاو وكوه فا-نجان.

وتشتهر كوه فا-نجان دوليا بحفلات اكتمال القمر المنتظمة ويزورها سنويا نحو مليون سائح، بينما استقبلت كوه ساموي أكثر من 2.3 مليون سائح في 2016.

ويشكل قطاع السياحة المزدهر في تايلاند ما يصل إلى 20 % من الناتج المحلي، زيادة مستمرة في عدد السياح سنويا.

وتوقعت وزارة السياحة والرياضة أن يزور 37.5 مليون سائح تايلاند في 2018، بارتفاع عن أرقام العام الماضي التي بلغت 35.5 مليوناً.