سامسونغ تطرح غالاكسي إس 9 وإس9 + في جميع أنحاء العالم

طرحت شركة سامسونغ للإلكترونيات أمس الهواتف الذكية غالاكسي اس 9، وغالاكسي اس 9 + في 70 بلدا، مع احتمال تراجع الطلب عن سابقاتها بسبب الافتقار إلى ميزات جذب الانتباه.

وستكون سلسلة غالاكسي اس 9 متاحة في الأسواق الرئيسية، مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا ودول أخرى، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة إنها تخطط لإطلاق الهاتف الذكي الجديد في 110 دول بنهاية هذا الشهر.

وبحفاظها على معظم تصميم غالاكسي اس 8، فإن الهواتف الذكية الجديدة نقلت جهاز استشعار بصمات الأصابع من الخلف إلى أسفل العدسة لتسهيل الوصول.

من حيث الميزات الأخرى، تأتي الكاميرا الرئيسية لهاتف غالاكسي اس 9 بفتحة متغيرة يمكنها التبديل تلقائياً أو يدوياً بين اف 1.5 واف 2.4

كما أن فيديو الحركة البطيئة الفائق والرموز التعبيرية القائمة على الواقع المعزز هي أيضاً بعض الميزات الجديدة للهاتف.

ومع ذلك، فقد كان المستهلكون مترددين في الشراء، حيث لم ينظروا إلى هذه السمات المثيرة للاهتمام على أنها مثيرة بشكل كافٍ لحملهم على شراء غالاكسي اس 9.

ولم تطرح سامسونغ نتائج طلبات مسبقة لسلسلة اس 9 في كوريا اللجنوبية، لكن مراقبي الصناعة يفترضون أن الرقم أقل مقارنة مع هواتف اس 8 واس 8 + في العام الماضي.