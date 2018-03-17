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نتائج نوعية في معاملات الأعمال

المصدر:
  • إعداد - بشار باغ- غرافيك محمد أبو عبيدة
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حققت اقتصادية دبي نتائج نوعية في المعاملات المنجزة خلال شهر فبراير 2018، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري.

 

 

المصدر: قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي

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