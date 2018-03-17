إنجاز بناء محطة سكة حديد صينية في 9 ساعات

أظهر العمال الصينيون كفاءتهم المذهلة مرة أخرى. فقد قضى نحو 1500 عامل 9 ساعات فقط في تمديد خط سكة حديدية لمحطة قطارات جديدة في مقاطعة فوجيان بجنوب الصين.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن أحد المشرفين قوله: إن سبعة قطارات و 23 حفارا استخدمت للمساعدة في تنفيذ المشروع الضخم.

وأظهر شريط فيديو جوي كيف تمكن عمال البناء من وصل ثلاثة خطوط سكك حديدية رئيسية، وهي خط حديد جانلونغ، وسكة حديد غانرويلونغ، وسكة حديد زانغلونج مع خط حديد نانلونغ الجديد.

وقال تشان داوسونغ نائب مدير مجموعة تيسيجو للهندسة المدنية الصينية وهي شركة بناء السكك الحديدية الرئيسية في البلاد إنه تم الانتهاء من المشروع بسرعة لأن العمال تم توزيعهم على سبع وحدات لتنفيذ مهام مختلفة في آن واحد.