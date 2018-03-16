«أودي» تحرز تقدماً في تقنياتها الصديقة بالبيئة

تستمر أودي في دعمها إمكانيات الوقود الإلكتروني، أو ما تطلق عليه اسم (e-fuel)، وذلك ضمن استراتيجيتها الطموحة لإنتاج بدائل الوقود الصديقة بالبيئة مع كل من (e-benzin وe-gas وe-diesel).

وحققت الشركة بالتعاون مع مختبرات Global Bioenergies حققت الشركة معلماً مهماً آخر ضمن استراتيجيتها للبنزين البديل (e-benzin)، يتمثل بإنتاجها كمية وصلت إلى 60 لتراً كافية لبدء اختبارات الكفاءة الأولية في المحركات.

وقال راينر مانغولد، رئيس تطوير المنتجات المستدامة في أودي : «يتمتع الوقود الجديد مثل باقي أنواع الوقود الإلكتروني من أودي، بالعديد من المزايا. فهو لا يعتمد على مكونات النفط الخام، ويتوافق مع البنية التحتية الحالية، ويوفر إمكانيات دورة الكربون المغلقة». ويتشكل البنزين الإلكتروني في الأساس من سائل «أيزو أوكتين».

ويتم إنتاجه حاليًا من الكتلة الحيوية في عملية من خطوتين. حيث تقوم Global Bioenergies في الخطوة الأولى بإنتاج مادة أيسوبيوتان غازية (C4H8) ثم يقوم مركز Fraunhofer للعمليات الكيميائية البيوتكنولوجية بتحويلها عبر إضافة الهيدروجين إلى أيزو أوكتين (C8H18) ما يتيح وقودا خاليا من الكبريت والبنزين، وبالتالي تحقيق درجة منخفضة جداً من التلوث عند الاحتراق.

ويقوم مهندسو أودي حالياً بفحص سلوك الاحتراق والانبعاثات المتشكلة للوقود المتجدد في محرك الاختبار. وباعتباره وقودًا اصطناعيًا عالي النقاء فهو يتميز بخصائص مقاومة جيدة جدًا، وتتيح أودي مع البنزين الإلكتروني زيادة انضغاط المحرك وبالتالي تعزيز الكفاءة.