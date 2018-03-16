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«شتات أويل» النرويجية تغيّر اسمها إلى «إكينور»

المصدر:
  • أوسلو- رويترز
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أعلنت شركة شتات أويل النرويجية للنفط أمس أنها ستغير اسمها بعد نحو 50 عاماً من استخدامه إلى إكينور بما يتشمى مع التزامها بأن تكون شركة طاقة شاملة.

وأشارت الشركة إلى أن اسم الشركة الجديد من مقطعين: الأول يرمز لبادئة كلمات تعبر عن التوازن والمساواة والثاني يرمز لاسم النرويج.

وأوضحت أن الاقتراح، الذي سيقدم خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم 15 مايو، حصل بالفعل على دعم من الدولة وهي المالك الرئيسي للشركة بحصة نسبتها 67 %.

وقال إلدار سايتري الرئيس التنفيذي للشركة في بيان «بالنظر إلى التحول العالمي في الطاقة وطريقة تطورنا إلى شركة طاقة شاملة فقد أصبح من الطبيعي تغيير الاسم».

وأضاف «يجسد اسم إكينور تراثنا وقيمنا وما نطمح له مستقبلاً».

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