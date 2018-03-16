«تويز آر أص» تغلق متاجرها في الولايات المتحدة

أكد «ديف براندون» المدير التنفيذي لشركة «تويز آر أص» للموظفين أن السلسلة ستغلق عملياتها في الولايات المتحدة، في خطوة ستترك الولايات المتحدة من دون سلسلة متاجر ألعاب كبرى.

ونقلت بلومبرغ أمس عن مصدر مطلع قوله: إن «براندون» خاطب العمال في مقر الشركة في «وأين» بولاية نيوجيرزي، حيث أحاطهم علماً بخطط إغلاق الشركة بشكل منظم. وستقدم الشركة طلبًا للتصفية في محكمة الإفلاس، وفقًا لما ذكره المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم صدور إعلان رسمي بعد.

وكانت بلومبرغ ذكرت أن هذه الخطوة وشيكة، في أعقاب محاولات فاشلة من جانب الشركة إما العثور على مشتر، أو الوصول إلى صفقة لإعادة هيكلة الديون مع المقرضين.

وتسعى الشركة للحصول على موافقة لتصفية مخزونها في متاجرها بالولايات المتحدة التي يبلغ عددها 735.

كما سيتم إغلاق وحدة «تويز آر أص» في المملكة المتحدة بعد إخفاقها في الحصول على عرض، ولكن لا يزال هناك بصيص من أمل في العمليات الكندية. حيث تفكر مجموعة تقودها شركة MGA Entertainment Inc. في تقديم عرض لهذه الشركة.

وقال براندون «لم يعد لدينا الدعم المالي اللازم لمواصلة عمليات الشركة في الولايات المتحدة. لذا نقوم بعملية منظمة لوقف عملياتنا الأميركية».

وأبلغ «براندون» الموظفين بأن هناك مشترين مهتمين للوحدة الكندية، التي تمتلك نحو 80 متجراً. قائلاً: إن الصفقة قد تؤدي إلى بقاء بعض متاجر الولايات المتحدة مفتوحة وتديرها الوحدة الكندية، وفقاً لما ذكره المصدر.

وقالت الشركة إنها تجري مناقشات مع بعض الأطراف المهتمة بعقد صفقة لضم ما يصل إلى 200 من أعلى متاجرها أداء في الولايات المتحدة إلى عملياتها في كندا.