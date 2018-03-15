فرنسا تقاضي «غوغل» و«أبل»

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن بلاده ستقاضي عملاقي المعلوماتية والإنترنت أبل وغوغل حول «ممارسات تجارية استغلالية» في قضية يمكن أن تصل إلى ملايين اليوروهات.

وصرح لومير لإذاعة ار تي ال الفرنسية بأنه يؤيد اقتصاداً يقوم على الإنصاف، لذلك سنقاضي غوغل وأبل أمام محكمة التجارة في باريس حول ممارسات تجارية استغلالية إزاء شركات ناشئة فرنسية. تأتي هذه التصريحات بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توتراً على أثر قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم.

وتابع لومير: إن هذه الشركات الناشئة «تخضع لرسوم»عندما تتفاوض من أجل بيع تطبيقاتها إلى غوغل وأبل اللتين، تحصلان أيضاً على قواعد البيانات، كما أن بإمكانهما تعديل العقود من جانب واحد.

وقال الوزير الفرنسي: إن هذا الوضع «غير مقبول»، وأعتقد أن غوغل وأبل ورغم نفوذهما لا يحق لهما أن يعاملا شركاتنا الناشئة ومطوري البرامج لدينا بهذا الشكل.

وأكد لومير، الذي كان لوح الصيف الماضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت على عائدات مبيعاتها في فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب، أن هذه الدعوى ستترجم بـغرامة بملايين اليوروهات.