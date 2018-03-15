مطاعم بيتزا على المريخ في المستقبل

كشف إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة الفضاء الخاصة «سبيس إكس» عن تصوره لشكل حياة البشر على سطح المريخ في المستقبل القريب، وقال: إن الحضارات على الكوكب الأحمر ستحظى بالعديد من وسائل الراحة الموجودة هنا على الأرض، إضافة إلى أنه سيتم نقل شكل الحكومة الديمقراطية إلى المريخ، حيث سيصوت الناس مباشرة على القضايا المهمة.

ويرى موسك أيضاً أنه سيتم فتح مطاعم بيتزا على الكوكب الأحمر لكى يشعر السكان هناك بنوع من الترفيه، كما كشف عن الجدول الزمني الجديد للرحلات التجريبية لسفن الفضاء التي يمكن أن تنقل البشر إلى المريخ في يوم من الأيام.

وقال إن «سبيس إكس» تحقق تقدماً جيداً في هذا المجال، وإن الرحلات التجريبية يمكن أن تحدث في غضون أشهر، فمن المقرر أن يكون من الممكن القيام برحلات قصيرة، صعوداً وهبوطاً في النصف الأول من العام المقبل.

ووفقاً لموقع «ميرور» البريطاني، قال موسك إنه حال وقوع حرب عالمية ثالثة هنا على الأرض، فسيكون من الأفضل أن يعيش البشر على سطح المريخ، لذلك يجب التأكد من وجود قواعد أساسية يمكن العيش على أساسها.

خطة

وكان موسك قد أعلن عن خطته التي ستغيّر ملامح التاريخ البشري حال تحقيقها؛ حيث تضمنت الخطة إرسال 100 شخص للمريخ على متن مركبة متطورة للغاية تستغرق نحو 80 يوماً حتى الوصول للمريخ، ومن ثم إبقاء هؤلاء الأشخاص في مستعمرات هناك لمدة 30 يوماً. أما برنامج إطلاق الرحلات؛ فستنطلق الرحلة كل عامين بداية من العام 2018 عند اقتراب كوكب المريخ من الأرض؛ حيث ستبلغ المسافة بينهما نحو 57.6 مليون كم فقط.

وتبلغ سعر تذكرة الرحلة للمريخ للفرد الواحد ما بين 100 ـ 140 ألف دولار، وإذا أراد أحدهم العودة للأرض مرة أخرى؛ فستكون رحلة العودة مجاناً. وقال موسك إنه لا بد أن نجعل من الكوكب الأحمر مكاناً مناسباً، ويمكن لأي شخص الذهاب إليه، ووفقاً للخطة؛ فإن أولى خطوات البناء والاستعمار في المريخ ستبدأ في العام 2022 أو 2023.

والخطة المستقبلية التي قررها موسك هي إرسال مليون شخص إلى المريخ في أسطول بشري مكون من 1000 مركبة فضائية مُجهزة بالطعام ووسائل الراحة تنطلق معاً في مسارها نحو كوكب المريخ. ولتحقيق وصول المليون شخص لموطنهم الآخر من النظام الشمسي؛ فإن عدد الرحلات الإجمالية سيصل إلى نحو 10 آلاف رحلة تستغرق مدة زمنية ما بين 40 ـ 100 عام.