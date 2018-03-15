مطاعم جميرا تحظر استخدام البلاستيك

تعزيزاً لدورها في محاربة التلوث البيئي، أعلنت مجموعة مطاعم جميرا تطبيق حظر كامل على استخدام البلاستيك، الذي يستعمل لمرة واحدة على مستوى الشركة ككل، بدءاً من عيدان الشراب إلى عيدان الكوكتيل والتحريك، وصولاً إلى عيدان الأسنان، وذلك عبر كل خدمات طلبات توصيل الطعام والمشروبات. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع الحملة الكبيرة التي تشهدها المنطقة ضد المنتجات البلاستيكية.

يبدأ الحظر يوم الأحد 18مارس، والذي يصادف يوم «الشركات العالمية التي تهتم»، حيث أعلنت سلسلة مطاعم «ذا نودل هاوس» و«فلو» و«بير شيك» توقفها عن استخدام القش وكل أدوات المائدة البلاستيكية في جميع مطاعمها وعبر كل الخدمات المقدمة في المطعم وطلبات التوصيل في وقت سابق. وأعلنت مجموعة مطاعم جميرا عن انضمام باقي مطاعمها إلى الحملة، وذلك من خلال استبدالهم كل الأدوات البلاستيكية بأدوات صديقة للبيئة.

وقالت إيما بانكس، المدير العام لمجموعة مطاعم جميرا: «أصبح التزام العلامات التجارية الهامة بمسؤولياتها تجاه تحويل العالم إلى مكان أفضل ضرورة ملحّة الآن أكثر من أي وقت مضى، ولهذا فإننا ملتزمون بالتوقف عن استخدام البلاستيك في كل عملياتنا بأسرع وقت ممكن».