غوغل يمنع إعلانات العملة المشفرة

تعتزم شركة غوغل التوقف مستقبلاً عن نشر أي إعلانات على صفحاتها عن عملة بيت كوين أو غيرها من العملات غير النظامية وذلك حسبما أعلنت الشركة أمس لدى تحديث قواعد الإعلانات.

كما أوضحت الشركة أنها لن تسمح بالترويج للموضوعات ذات الصلة مثل تجارة العملات المشفرة أو المَحافظ المالية التي تدخر فيها هذه العملات.

وتسمح مثل هذه العملات المشفرة بتداول الأموال بعيدا عن الحكومات ولكنها تخضع لمضاربة شديدة الخطورة وتستخدم كثيرا في الابتزازات التي تهدف للحصول على فدية. وكان موقع فيسبوك قد اتخذ خطوة مشابهة في يناير الماضي مشيرا لمخاطر تعرض مستخدميه لعمليات غش.

وبذلك أصبح من غير الممكن الترويج للعملات المشفرة على أكبر منصتي إعلان على مستوى العالم.

وتؤكد غوغل أنها ترشح الإعلانات وتمنع الإعلانات التي تخالف قواعدها وأنها استبعدت العام الماضي 3.2 مليارات إعلان مخالف، أي أكثر من 100 إعلان في الثانية حسبما أوضح سكوت سبنسر، رئيس غوغل، مشيرا إلى أن من بين هذه الإعلانات على سبيل المثال 79 مليون إعلان كان يهدف لاستدراج المستخدمين لاستخدام مواقع إلكترونية ملوثة بمواد ضارة.

كما أشار سبنسر إلى استبعاد 48 مليون إعلان يستخدم حيلة إلكترونية لجعل المستخدمين يحملون برامج غير مرغوبة على أجهزتهم.