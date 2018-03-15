450 % نمو مسافري مطار أبوظبي في 12 عاماً

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شهدت أعداد المسافرين في مطار أبوظبي الدولي زيادة كبيرة في السنوات الماضية لتتضاعف بنحو 4.5 مرة على مدار 12 عاماً وصولا إلى أكثر من 23 مليون مسافر سنوياً فى نهاية العام الماضي، فيما يتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين 45 مليونا سنويا خلال الأعوام العشرة القادمة بعد افتتاح المطار الجديد في نهاية 2019.

(الأرقام بالمليون)

2006 – 5.289

2007 – 6.926

2008 – 9.017

2009 – 9.672

2010 – 10.855

2011 – 12.366

2012 – 14.700

2013 – 16.526

2014 – 19.865

2015 – 23.287

2016 – 24.482

2017 – 23.426