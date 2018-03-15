450 % نمو مسافري مطار أبوظبي في 12 عاماً

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شهدت أعداد المسافرين في مطار أبوظبي الدولي زيادة كبيرة في السنوات الماضية لتتضاعف بنحو 4.5 مرة على مدار 12 عاماً وصولا إلى أكثر من 23 مليون مسافر سنوياً فى نهاية العام الماضي، فيما يتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين 45 مليونا سنويا خلال الأعوام العشرة القادمة بعد افتتاح المطار الجديد في نهاية 2019.
(الأرقام بالمليون)
2006 – 5.289
2007 – 6.926
2008 – 9.017
2009 – 9.672
2010 – 10.855
2011 – 12.366
2012 – 14.700
2013 – 16.526
2014 – 19.865
2015 – 23.287
2016 – 24.482
2017 – 23.426