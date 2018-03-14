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«سامسونغ» تراهن على S9 وS9 بلس

المصدر:
  • دبي - وكالات
التاريخ:
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كشفت شركة سامسونغ أنها تعتقد أن سلسلة هواتف غلاكسي S9 الجديدة ستتفوق على سلسلة غلاكسي S8 من خلال الإعلان عن خططها لشحن ما يصل إلى 43 مليون هاتف غلاكسي S9 وS9 بلس خلال هذا العام.

وذكر الموقع الكوري «The Bell» أن «سامسونغ» تتوقع أن يتم شحن 12 مليون هاتف خلال الربع الأول، ثم 13 مليون وحدة في الربع الذي يليه، ثم 10 ملايين هاتف في الربع الثالث، وأخيراً 8 ملايين هاتف في الربع الرابع من العام الجاري.

ويعد هذا الرقم من هواتف «سامسونغ S9» أكثر من وحدات جلاكسي S8 /‏‏ S8 بلس التي بلغ عددها 41 مليون وحدة في 2017.

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