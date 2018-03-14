دبي تستعد لافتتاح أكبر سوق ليلي في العالم

ذكر موقع «ترافيل أند ليجر» السياحي العالمي أن دبي على موعد مع افتتاح أول بواكير جزر ديرة واسعة النطاق، وهو سوقها الليلي، أكبر سوق ليلي في العالم، مع أكثر من 5000 متجر وحوالي 100 مطعم ومقهى، وذلك أواخر العام الجاري.

ووصف تقرير للموقع، دبي بأنها أكثر مدينة ترفيهية في العالم، وتتباهى بأطول مبنى في العالم وهو برج خليفة الذي يقف شاهقاً على ارتفاع 2717 قدماً، وقريباً أول ناطحة سحاب دوارة في العالم، لكن الأكثر إثارة للإعجاب هو مجموعة جزر المدينة الاصطناعية، وجميعها في مراحل مختلفة من الإنجاز:

نخلة جميرا، جزر ديرة، العالم، جزيرة «بلو واترزو» وفقاً للتقرير. ولعل الأكثر شهرة نخلة جميرا، التي تتشكل على شكل شجرة نخيل، وتتكون من جذع و17 سعفة، وتحيط بها جزيرة على شكل هلال يبلغ طولها 7 أميال تقريباً، وهي موطن أتلانتس النخلة، أحد الفنادق الفاخرة التي تنتشر بمجموعة الجزر. وقد أطلقت نخيل هذا المشروع في 2001، وأضافت في النهاية 40 ميلاً من الشواطئ التي تشتد الحاجة إليها.