5 آلاف زائر لمهرجان فرحة كويتية في خور دبي

اختتمت فعاليات مهرجان فرحة كويتية في خور دبي، والذي نظمه مجلس الأعمال الكويتي في دبي والمناطق الشمالية بالتعاون مع شركة إعمار العقارية، وشركة جاسترونوميكا الكويتية المالكة لسلسلة مطاعم سلايدر ستيشن الشهيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستمتع الحضور بأكثر من 25 فعالية متنوعة على مدى يومين وبحضور تجاوز أكثر من 5 آلاف زائر.

وقالت لمى جاسم بورسلي رئيس الهيئة الإدارية للمجلس، رئيس اللجنة المنظمة: لقد حقق المهرجان الهدف الرئيس المتمثل بإطلاق حدث سنوي يعّبر عن ثقافة الكويت بقالب جديد يحاكي أذواق مختلف شرائح المجتمع المقيمة في دبي، ونطمح إلى أن يكون حدثاً سنوياً يترقب الجمهور مفاجآته كل عام.

وأضافت أن المهرجان يأتي من منطلق سعي المجلس لتعزيز حضور مجتمع الأعمال الكويتي عبر الفعاليات المقامة في دبي، وهو ما سعدنا بتحقيقه من خلال التفاعل الإيجابي من الشركات الكويتية الراعية.