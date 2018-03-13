بالفيديو.. جولة داخل أول متجر أغذية في العالم بلا أغلفة بلاستيكية

البلاستيك.. قد يكون العدو اللدود للأمهات أينما كان مرتبطاً بالأغذية التي تنعكس على حياة الأفراد في المقام الأول. هذا الهاجس من استخدام البلاستيك دفع اثنتين من أمهات لندن في ريادة الأعمال للتعاون مع سلسلة الأغذية الصحية الهولندية إيكوبلازا لإطلاق أول سوبر ماركت في العالم خالي تماماً من البلاستيك.

مواد طبيعية

ليس غريباً أن يصاب زوار المتجر بالحيرة فأغلفة السلطة اللامعة، وعصائر الطماطم ، والأكياس الشفافة للبطاطس والجزر ورقائق البطاطس لا توجد قطعة واحدة من البلاستيك بداخلها فعلى الرغم من أن شكل الأكياس الخارجية مماثل لشكل الأغلفة البلاستيكية المعروفة إلا أنها مصنوعة من مواد طبيعية غير ضارة بصحة الإنسان.

كل العبوات في أحد فروع سلسلة إيكوبلازا الذي تم إطلاقه في أمستردام الأربعاء الماضي صنعت من مواد طبيعية مستدامة المصدر مثل النشا والسكر ولب الخشب أو من من الزجاج التقليدي والورق والكرتون، كما أنها تبقي الخصار بداخلها طازجة وكأنها في أكياس بلاستيتكية. إضافة إلى ذلك، فإن إنتاج جميع مواد التغليف يكون بتكلفة أكبر من البلاستيك العادي وهي تكلفة يتحملها إيكوبلازا.

أسمدة طبيعية

أشعلت السيدتان سيان سوثرلاند و فريدريك مجنوسين صاحبتا الفكرة حركة يمكن أن تغير بشكل كبير كيفية قيام الشركات المصنعة بتعبئة الطعام وكيفية تسوقه في الوقت نفسه. ويذكر أنهما أطلقتا سابقاً حملة "بلاستيك بلانيت" بهدف الحد من استخدام البلاستيك في صناعة الأغذية.

بعد إعجابه بالفكرة، أقدم الرئيس التنفيذي لإيكوبلازا على الفور على العمل مع سوثرلاند ومجنوسين حيث استغرق الأمر ستة أشهر فقط حتى يتمكنوا من الحصول على أغلفة لـ 700 منتج داخل السوبر ماركت من دون تكلفة إضافية على الزبائن.

والأفضل من ذلك كله هو أنه هذه الأغلفة تتحول إلى أسمدة طبيعية ، فمع مرور الوقت تتحلل إلى ماء وثاني أكسيد الكربون ونفايات عضوية الأخرى في غضون 12 أسبوعًا فقط، مما يحد من خطر الموادر البلاستيكية التي تسد محيطاتنا وتدمر الحياة البحرية.