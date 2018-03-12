تطبيق جديد يعيد تشكيل حركة المرور في الصين

تتجنب سيارة إسعاف في مدينة هانغتشو شرقي الصين الاختناق المروري، وتتحول جميع الإشارات الحمراء إلى اللون الأخضر مع اقترابها. وخلال إشارته إلى شاشة كبيرة، قال سون شي شيانغ، المسؤول بمصلحة الأمن العام في هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ شرقي البلاد، إن «وقت السفر تقلص إلى النصف».

ويعزى هذا التقدم إلى تطبيق «دماغ المدينة» من شركة علي بابا، وهو منصة للذكاء الاصطناعي موجودة على البنية التحتية السحابية لشركة علي بابا، ويمثل دعماً للمدن في التحول الرقمي.

ويعيش نحو نصف سكان العالم في مناطق حضرية، فيما يزداد الازدحام المروري مع التحضر. ففي مدينة هانغتشو، يحلّل «دماغ المدينة» بيانات حركة المرور والطقس في الوقت الفعلي ويضبط إشارات المرور وفقًا لذلك.

وخلال العام الماضي، تمكنت التكنولوجيا من التحكم في إشارات المرور في 128 تقاطعاً للطرق في هانغتشو، حيث زاد متوسط سرعة السيارات على هذه الطرق بنسبة 15.3 في المئة، كما انخفض وقت السفر على الجسور.

وإضافة إلى النقل، من المتوقع أن توفر التكنولوجيا حلولاً لموارد الطاقة والمياه بالمدينة. هذا، وينشط «دماغ المدينة» في مدن مثل هانغتشو وسوتشو وتشيوتشو. أما خارج الصين، فسوف تعتمد كوالالمبور في ماليزيا على هذا النظام قريباً.

وقال وانغ جيان، رئيس اللجنة الفنية بشركة علي بابا، إن «الذكاء الاصطناعي سيصبح مهماً لجميع المدن، مما يساعدها على تحقيق التنمية المستدامة».