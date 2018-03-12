تذبذب أسعار الوقود خلال 30 شهراً

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تشهد أسعار الوقود (جازولين وديزل) تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض على مدار أكثر من عامين ونصف منذ تطبيق تحرير أسعار الوقود في أغسطس 2015.

وتعد فترات انخفاض الأسعار هي الأكثر خلال 32 شهراً تمثل عمر تسعيرة الوقود الجديدة، وتمتع سائقو المركبات بكافة أنواعها خلال غالبية هذه الأشهر بأسعار منخفضة لمشتقات الوقود، وتراوحت نسبة الانخفاض في بعض شهور فترة التطبيق ما بين 60.5% إلى 81.8%، مما وفر الكثير من الأموال لهم.

نسبة تراجع أسعار الوقود خلال فترة التحرير

لتر الجازولين 98 60.5%

لتر الجازولين 95 65.4%

لتر الجازولين بلس 91 68%

لتر الديزل 81.8%

الأسعار قبل وبعد التحرير (أعلى وأقل الأسعار)

يوليو 2015 (قبل تحرير الأسعار)

لتر الجازولين 98 1.83 درهم

لتر الجازولين 95 1.83

لتر الجازولين بلس 91 1.61

لتر الديزل 2.90

أغسطس 2015 (بداية تحرير الأسعار)

لتر الجازولين 98 2.25 درهم

لتر الجازولين 95 2.14

لتر الجازولين بلس 91 2.07

لتر الديزل 2.05

مارس 2016 (أدني الأسعار)

لتر الجازولين 98 1.47 درهم

لتر الجازولين 95 1.36

لتر الجازولين بلس 91 1.29

لتر الديزل 1.37

فبراير 2018 (أعلى الأسعار)

لتر الجازولين 98 2.36 درهم

لتر الجازولين 95 2.25

لتر الجازولين بلس 91 2.17

لتر الديزل 2.49