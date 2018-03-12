مركبة طائرة ذاتية القيادة في المستقبل القريب

كشفت «أودي» عن سيارة طائرة مستقبلية ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات المقام بين 8-18 مارس في جنيف، بالتعاون مع «إيرباص» و«إيتال ديزاين».

وأطلقت «أودي» على هذه المركبة المستقبلية اسم «Pop.Up Next»، وهي مشروع اختباري لسيارة طائرة يمكنها إتاحة تنقل أفقي ورأسي. وفي المستقبل البعيد يمكن لهذه المركبة نقل الناس عبر المدن بسرعة وسهولة على الطرقات وفي الجو، وبالتالي حل الازدحامات المرورية جذرياً.

وتهيمن شاشة بحجم 49 بوصة على تصميم المقصورة الداخلية، في حين يتم التفاعل بين البشر والآلة عن طريق الأوامر الصوتية والتعرف إلى الوجه وتتبع حركة العين ووظيفة اللمس.

وقال بيرند مارتنز، عضو مجلس إدارة «أودي» للمشتريات ورئيس إيتال ديزاين: «هناك حاجة ماسة إلى الإبداع في مفاهيم النقل الجديدة لتلبية الاحتياجات المستجدة لمدن المستقبل. وإيتال ديزاين هي حاضنة للتقنيات المبتكرة والنماذج الأولية الراديكالية».