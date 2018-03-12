برمجية خبيثة تربك «الأمن الإلكتروني»

كشفت «كاسبرسكي لاب» عن هجمات شنّتها برمجية خبيثة اسمها OlympicDestroyer، مقدّماً دليلاً تقنياً على وجود راية زائفة متطورة وضعتها الجهة المنفذة للهجمات داخل دودة من أجل ضرب الأنظمة المختصة بالإيقاع بالتهديدات.

واحتلّت OlympicDestroyer، التي يعني اسمها «مُخرِّبة الألعاب الأولمبية»، عناوين رئيسة في وسائل الإعلام خلال بطولة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في مدينة بيونغ تشانغ، التي شهدت وقوع هجمات إلكترونية أدت إلى إحداث شلل مؤقت في أنظمة تقنية المعلومات قبيل حفل الافتتاح الرسمي للبطولة التي أقيمت في فبراير الماضي، ما أدى إلى إغلاق شاشات العرض وتعطيل شبكة الإنترنت اللاسلكية وإغلاق موقع الألعاب الأولمبية، فلم يتمكن الزوار من طباعة تذاكر حضور الألعاب والمباريات.