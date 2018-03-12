ماذا يفعل الهاتف الذكي بأدمغتنا؟

إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية، فأنت بالطبع عرضة دائماً للتنبيهات ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل تطبيقات التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، مما قد يجعل الحياة تبدو أسهل في يومنا المزدحم، لكنّ جسم الإنسان وعقله مع هذه التفاعلات المستمرة لهما رأي آخر.

فقد نقل موقع «بيزنس إينسايدر» عن أبجاث طبية حديثة أن التنبيهات المستمرة التي تصدر عن الهواتف الذكية تؤثر بشكل مباشر في بعض الهرمونات في الجسم، مما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وعدم انتظام التنفس بشكل طبيعي، إضافة إلى إحداث خلل في وظائف الغدد الصماء وإرهاق العضلات.

ويشير الموقع إلى أن مستخدمي الهواتف الذكية يتفاعلون معها بمتوسط 85 مرة في اليوم، وأنهم يعتبرون الأذى النفسي الذي قد يسببه فقدان الهاتف يكاد يساوي الوقوع ضحية لأي حادث.

ويتأثر دماغ الإنسان لحظة تلقي الشخص تنبيهاً مثل «إعجاب» على «فيسبوك»، ما يؤدي إلى إفراز هرمون «الدوبامين»، الذي يرفع مستوى الاستثارة في المخ، ويؤثر في المنطقة المسؤولة عن التفكير وإصدار الأحكام.

ووفقاً للدراسة، أبلغ 89 في المئة من الطلاب الجامعيين الأميركيين، الذين تم استطلاع رأيهم في الدراسة، بتعرضهم لاهتزازات هاتفية «شبحية»، متخيلين أن هاتفهم في وقت لا يُحدث فيه صوتاً في الواقع، في حين كشف 86 في المئة من الطلاب أنهم يفحصون بريدهم الإلكتروني وحساباتهم الاجتماعية «باستمرار»، مما يؤدي إلى شعورهم الدائم بالتوتر.