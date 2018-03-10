شركة تعلن عن حاجتها لشخص يرسل البشر إلى الفضاء

استعداداً لإطلاق أول الرحلات السياحية للفضاء، نشرت شركة «Blue Origin» الأميركية، أخيراً إعلان وظيفة لـ «مدير فضاء ذو خبرة» على موقعها على الإنترنت، تعلن من خلاله حاجتها لشخص يدير مهمة إرسال البشر إلى الفضاء.

وبناء على الوصف، سيكون المدير الجديد مسؤولاً عن إنشاء برنامج ضيافة رواد الفضاء، فضلاً عن تطوير محتوى التدريب للعملاء، ولكن قبل كل شيء، سوف يحتاج المدير إلى فهم دقيق لاحتياجات رواد الفضاء ورغباتهم، والتي سوف تستخدم بعد ذلك لمساعدة العملاء.

وسيسافر السياح على متن سفينة «شيبارد» الجديدة، وهي الصاروخ الذي يمكن إعادة استخدامه بالكامل، للسفر إلى مسافة تصل إلى 62 ميلاً، حيث يمكن للأشخاص تجربة بضع دقائق من انعدام الوزن ورؤية انحناءات الأرض، إذ سيكونون داخل الكبسولة الموجودة على قمة الصاروخ.

ثم في الفضاء، ستنفصل الكبسولة والصواريخ، ويعود كلاهما في النهاية إلى الأرض.