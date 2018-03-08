مبيعات «مرسيدس بنز» ترتفع 6.3%

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» نمو مبيعاتها خلال فبراير الماضي بنسبة 6.3% سنوياً إلى 163580 سيارة.

وبلغت مبيعات الشركة في السوق الأوروبية 63593 سيارة بزيادة نسبتها 1.8% سنوياً. وبلغت مبيعات مرسيدس من فئة السيارات المتعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) خلال فبراير الماضي 59807 سيارات بزيادة سنوية نسبتها 13.9%.

وذكرت الشركة أنها ستكشف عن أول سيارة من علامتها التجارية «إي كيو» خلال العام الحالي تحت اسم «إي.كيو سي»، وسيتم إنتاجها في مصنعها في مدينة بريمن الألمانية عام 2019. وتأمل الشركة طرح أكثر من 10 سيارات كهربائية في السوق بحلول 2022.