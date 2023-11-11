دبي تعزز محفظة تجاربها الاستثنائية في الضيافة الراقية

المصدر: دبي- البيان

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سجل مشهد قطاع الضيافة وسياحة الطعام في دبي تطوراً لافتاً خلال الفترة الماضية، وبرز هذا التطور من خلال تضاعف عدد المطاعم من 5,500 مطعم في عام 2013 إلى أكثر من 13 ألف مطعم في عام 2023، في مواكبةٍ للطابع العالمي للمدينة التي تحتضن جاليات أكثر من 200 جنسية متنوّعة الثقافات ومتعددة الأذواق، كذلك تحتضن دبي مواهب بارزة في مجال الطهي نجحت في الفوز بجوائز عالمية، وسجلت حضوراً لافتاً في دليل ميشلان، ودليل غولت آند ميلو، إضافة إلى جوائز أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تجديد مفهوم الضيافة

وأصبحت دبي موطناً لمجموعة من أفضل المطاعم في العالم بعد استقطابها عدداً من أشهر الطهاة الدوليين، كما أنها عززت من محفظتها من التجارب المذهلة، واحتفى عدد من الوجهات السياحية بدبي بافتتاحات طالت قطاع المأكولات والمطاعم، وذلك في إطار التجديد أو إعادة الافتتاح تأكيداً على مسيرة تجديد وإحياء مفهوم الضيافة، ولترسيخ معايير جديدة للفخامة العصرية التي تأسرُ قلوبَ الزوار والنزلاء، حيث احتفى فندق فيرمونت دبي بمرور عشرين عاماً على تأسيسه، وها هو يشرع في مسيرة تجديد وإحياء لمفهوم الضيافة، ساعياً لترسيخ معايير جديدة للفخامة العصرية التي تأسرُ قلوبَ الزوار والنزلاء. يتألق الفندق بموقعه الفريد على مقربةٍ من برج خليفة الشهير ودبي مول، ويفتحُ أبوابَه مرحباً بضيوفه مقدماً مزيجاً من الرُقي والأناقة المعاصرة، ليكشف عن روح جديدة تجمع بين الأصالة والحداثة وتحفة تجسد فنَّ تقديرِ الذات والاستمتاع باللحظة. في هذا السياق، يقول نيلس-أرني شرودر، نائب الرئيس الأعلى لشركة فيرمونت في منطقة الشرق الأوسط وآسيا: «نفّذ فندق فيرمونت دبي تحديثات ناجحة في مختلف مرافقه وهو الآن مستعد لتقديم تجربة متميزة وجديدة للنزلاء. من خلال إعادة التموضع الشاملة، مع التركيز على الخدمة الشخصية وتجربة المأكولات والمشروبات، سيصبح الفندق الخيار الأول بين الفنادق العصرية في مدينة دبي.»

منطقة الخليج التجاري

وسيُتوّج شهر نوفمبر الجاري بالافتتاح الرسمي لفندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت في قلب منطقة الخليج التجاري الراقية في دبي، ليصبح الفندق المعاصر من فئة الأربع نجوم بذلك مساحة فريدة ومريحة تشجع التواصل المجتمعي، كما ومركزًا حضريًّا جديدًا لكلّ من السكان المحليين والمسافرين بغرض الأعمال والترفيه.

بُعيد افتتاحه، سيُسطّر فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت ثالث فنادق علامة الضيافة المحلية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب افتتاحها فندقي ذا فيرست كوليكشن الخليج التجاري وذا فيرست كوليكشن في قرية جميرا الدائرية.

ويضمّ الفندق 327 غرفةً وجناحًا تمتاز كلّ منها بأثاث أنيق وشرفات خاصة تطلّ على قناة دبي المائية الشهيرة أو مناظر المدينة الساحرة. وستتنوّع فئات الغرف ما بين ديلوكس وبريميوم، وأجنحة إكزيكيوتيف، وغرف أكسيسابل (لذوي الهمم)، ما يضمن تلبية مختلف احتياجات الضيوف ومتطلّباتهم. علاوة على ذلك، سيقدّم الفندق للعائلات والمجموعات الكبيرة خيار حجز غرف متصلة.

ولمحبّي تناول الطعام نصيبٌ خاص، إذ يضمّ فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت شتّى خيارات تناول الطعام المتنوعة والمبتكرة، بما في ذلك مقهى ومخبز ريزن الشهير، ومطعم وركن مشروبات لوكال، وركن مشروبات قرب المسبح على سطح الفندق حيث يمكنهم الاستمتاع بإطلالات بانورامية على برج خليفة وواجهة دبي المائية.



اسيانا جراند

وشهدت دبي خلال العام الجاري افتتاح فندقين تابعين للعلامة السنغافورية«اسيانا جراند» بإدارة محلية، ويحتفل مطعم غراند غورميه في فندق اسيانا جراند في ديرة بموسم العطلات بأشهى الأطباق المميزة بالنكهات الأصيلة، التى تقدم للزوار تجربة لا مثيل لها للاستمتاع بأشهى الأطباق الفاخرة وسط الأجواء الاستثنائية التي تعكس الجوهر الحقيقي لموسم العطلات، يقدم جراند جورميه تجربة مذاق فريدة مليئة بدفء العطلات بفضل الخبرة الواسعة للشيف التنفيذي جيمس كانغ وطاقم العمل من المحترفين في فنون الطهي.

ويقدم مطعم جراند جورميه للزوار تجربة مذاق فريدة لا تنسى مع كل وجبة والتى تكون بمثابة شهادة على التميز في فنون الطهي، للاحتفال مع العائلة والأصدقاء بالأجواء الساحرة لموسم الأعياد في المطعم الراقى حيث تجتمع اجواء عيد الميلاد (الكريسماس) والفرحة بالعام الجديد والتميز في فنون الطهي.

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