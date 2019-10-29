«دبي للثقافة» تشارك بمنتدى تورينو للاقتصاد الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

تشارك هيئة الثقافة والفنون بدبي في منتدى تورينو للاقتصاد الإسلامي، الذي يقام خلال الفترة ما بين 28 ــ 30 أكتوبر الجاري في مدينة تورينو الإيطالية، تحت شعار «تهيئة بيئة شاملة للاقتصاد الإسلامي».

وتضم قائمة المنتدى باقة من أبرز المواضيع والنقاشات التي تسلط الضوء على تأثير التمويل الإسلامي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي، كالتكنولوجيا المالية، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي.

واستعرضت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة» في كلمة لها، الدور الذي تلعبه مدينة دبي كمركز ثقافي عالمي، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، وما ينعكس عن ذلك من تمكين للاقتصاد الإبداعي الناتج عن دعم الصناعات الإبداعية، واستثمار النسيج الثقافي والإنساني المتنوّع في الإمارة لخلق حالة تفاعلية استثنائية، وتلاقح ثقافي متفرد يعمل على إثراء وتطوير المشهد الثقافي بشكل لافت.