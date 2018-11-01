إعلان الفائزين في مسابقة الاقتصاد الإبداعي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن أسماء الفائزين في أول مسابقة للاقتصاد الإبداعي الإسلامي، خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي انعقدت في دبي.
وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أفكار ومشاريع مبتكرة من أجل تقديم تعريف جديد للعلاقة بين الثقافة والتجارة والتكنولوجيا، إضافة إلى مساعدة الفنانين والمبدعين ورواد الأعمال المساندين لهم، في تحقيق رؤاهم تجاه الحياة.
وقال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة لدبي للثقافة: «تدعم المسابقة رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال تمكين وتوجيه رواد الأعمال، وإيجاد الفرص الجديدة للآخرين. وتتماشى المسابقة مع أهداف «خطة دبي 2021»، لتعزيز سعادة وراحة المواطنين والمقيمين في الإمارة، وتشجيعهم على مواصلة تطوير مهاراتهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.
إننا في دبي للثقافة نتولى تنظيم ودعم مجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات والشراكات، لرعاية المواهب، وتشجيع التعاون والتنسيق بين الصناعات الإبداعية، وإبراز دبي عاصمة ثقافية عالمية».