تكريم الفائزين بـ «الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال»

المصدر: دبي- البيان

كرم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أمس، الفائزين بالجائزة العالمية الإسلامية للأعمال 2018، إحدى مبادرات مركز تميز الأعمال الإسلامي، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وجاء ذلك على هامش اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018، التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لبحث آفاق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة للارتقاء بقطاعات الاقتصاد الإسلامي وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية.

وقام معالي المهندس سلطان المنصوري، بتكريم الفائزين بالجائزة العالمية الإسلامية للأعمال 2018، بحضور علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وكرم معاليه، كلاً من: البنك الإسلامي للتنمية، عن فئة الجائزة الشرفية، والصكوك الوطنية وأملاك للتمويل عن فئة القطاع المالي من القطاع الخاص، ودائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن فئة القطاع العام، والجزيرة العالمية للتموين عن قطاع الضيافة، وناتشورال ويلنس عن فئة قطاع التصنيع، ونال بنك البوسنة الدولي الجائزة التقديرية العالمية الإسلامية للأعمال للعام 2018.

وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على أهمية الجائزة، ودورها في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، منوهاً إلى أن حكومة دبي أولت اهتماماً كبيراً بتطوير الاقتصاد الإسلامي وجعله ركيزة من ركائز اقتصادها، وكذلك العمل على تصدر الاقتصاد الإسلامي مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي.

وقال القمزي: استحوذت الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال على اهتمام العديد من الشركات التي تتخذ من الشريعة الإسلامية منهجاً في مزاولة أعمالها، ونحن فخورون بمدى الاهتمام من قبل مجتمع الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، لذا شرعت اقتصادية في فتح باب التسجيل للشركات من خارج دولة الإمارات، وشهدنا بذلك عددا كبيرا من المشاركين الدوليين، الأمر الذي يعكس مدى أهمية الجائزة، وسعي الجهات لإبراز القيم الإسلامية في الأعمال.

ومن جانبه، أكد عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال تساهم بشكل ملحوظ في نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي في مجتمع الأعمال، كما أنها تكرم المبادرات الملهمة والجهود المميزة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المتعددة.