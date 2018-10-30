«سويفت» تطرح خدمة لحجب المدفوعات المشبوهة

المصدر: بروكسل - البيان

أعلنت «سويفت» أمس عن طرح خدمة «التحكّم في المدفوعات»، وهي عبارة عن حلّ ذكي جديد ضمن الشبكة لمكافحة المدفوعات المشبوهة وللمساعدة على تعزيز أمن العملاء الحالي.

ويشكّل توافر الخدمة على نطاق تجاري منعطفاً فارقاً ضمن «برنامج أمن العملاء» (CSP) من «سويفت»، وهو عبارة عن مبادرة أطلقتها «سويفت» للقطاع في عام 2016 .

والتي عزّزت الأمن والثقة في عموم القطاع المالي العالمي.

تساعد خدمة «التحكّم بالمدفوعات» فرق عمليات المدفوعات على الحدّ من مخاطر الاحتيال في الزمن الحقيقي بفضل قدراتها الفريدة على التنبيه والتبليغ. ويمكن إعداد الخدمة بحيث تُبيّن أو توقف أو تُصدر أو ترفض المدفوعات ذات المخاطر العالية أو غير الاعتيادية وكلّ ذلك في الزمن الحقيقي،.

وذلك وفقاً لاحتياجات الأعمال. ويتمّ استضافة الخدمة، التي تستهدف مبدئياً المؤسسات المالية الأصغر حجماً، في البيئة السحابية لـ«سويفت» وذلك لتمكين المستخدمين من الاستفادة منها بشكل فوري من دون الحاجة لتركيب أي أجهزة أو برمجيات أو إجراء أية أعمال صيانة.

وقال لوك موران، رئيس التسويق في «سويفت»:«لم تكن التهديدات المتعاظمة للهجمات السيبرانية ملحّة بهذا القدر من قبل ويجب أن تستطيع المصارف أن تتحقّق من نزاهة المدفوعات في الزمن الحقيقي. إن خدمة التحكّم بالمدفوعات تؤكّد التزامنا لعب دورنا في حماية أمن قطاع الخدمات المالية الأوسع وأنا واثق بأنّ الخدمة الجديدة ستُشكّل سلاحاً مهماً في معركتنا ضد الاحتيال».

وقال مارك مكنلتي، رئيس المقاصّة العالمية ومدفوعات FI في «سيتي»:«إن توفير الأدوات الأمنية الملائمة أمر حيوي بالنسبة لأي مصرف لكي يحدّ من مخاطر الاحتيال في المدفوعات.

وطرح خدمة التحكّم بالمدفوعات من سويفت خطوة مرحب بها لتعزيز وحماية أمن بيئتنا. وبالنسبة للمصارف، فإن هذه الخدمة تقوم بترشيح المعاملات بشكل فوري وتُصدر إشارة أو تُوقف أو ترفض المعاملات استناداً إلى سياسات المخاطر، الأمر الذي يساهم في حماية عملياتها».