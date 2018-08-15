شراكة بين «بورصة دبي للذهب» ومركز تطوير الاقتصاد الإسلامي

حظي غازي ولمياء أبو مصطفى من مدينة خانيونس في قطاع غزة، بزفاف هو الأخير لهما، خلال مشاركتهما في مسيرة العودة، بعدما تمكنت لمياء التي تعمل مسعفة من سحب زوجها المصاب من قرب السياج الفاصل، بعد وصوله لمكان قريب جداً من جنود الاحتلال.