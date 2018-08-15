شراكة بين «بورصة دبي للذهب» ومركز تطوير الاقتصاد الإسلامي

وقعت بورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أمس مذكرة تفاهم بهدف تبادل المعرفة ودعم تطوير أدوات التمويل الإسلامي، والمساعدة في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وقع الاتفاقية كلّ من عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي؛ وليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، خلال حفل خاص أقيم في مكاتب المركز بحضور ممثلين رفيعي المستوى من كلا الجانبين.
وبموجب هذه المذكرة، سوف يعمل المركز جنباً إلى جنب مع البورصة لدعم عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة، وأي من منتجات السلع الأخرى المتوافقة مع الشريعة التي تقوم بتطويرها بورصة دبي للذهب والسلع، بما يساهم في تلبية احتياجات قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز مكانة دبي كمركز للاقتصاد الإسلامي.
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تأتي هذه الشراكة في إطار هدفنا المشترك لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، حيث تعكس عمق التزام مركزنا بربط أصحاب المصلحة المعنيين بالاقتصاد الإسلامي ونقل المعارف المتعلقة بأدوات التمويل الإسلامي، مثل تداول منتجات الذهب والسلع المتوافقة مع الشريعة».
من جانبه، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «بعد الإطلاق الأخير لعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الأول في منطقة مجلس التعاون الخليجي والوحيد في العالم، تأتي شراكتنا مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في وقت مثالي، إذ ستكون حجر الأساس لتقديم منتجات أخرى ناجحة متوافقة مع الشريعة عبر منصتنا للتداول».