تعيين واستبدال أعضاء في مجلس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (24) لسنة 2018، بتعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

ونصَّ المرسوم على تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدلاً من حسين أحمد القمزي، وتعيين المدير العام لبلدية دبي بدلاً من حسين ناصر لوتاه، كما نصّ على تعيين المدير العام لسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي في عضوية مجلس إدارة المركز، على أن تكون عضويتهم للمدة المتبقية للعضوية في مجلس الإدارة الحالي المشكّل بموجب المرسوم رقم (5) لسنة 2017، الذي حدّد مدة العضوية بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.