«يورو نيوز»: الاقتصاد الإسلامي ركيزة في استراتيجية دبي

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشره موقع «يورو نيوز» أن نمو وتطور الاقتصاد الإسلامي ركيزة أساسية في رؤية دبي الاقتصادية، مشيراً إلى أن الإمارة تهدف إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للاقتصاد الإسلامي، من خلال تعزيز ما «الاستثمار المسؤول» في الصناعة، فضلاً عن ريادة الأعمال الحلال، والابتكار.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي في قطاع الطعام ونمط الحياة في الاقتصاد الإسلامي إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2022.

وقال التقرير إن الاقتصاد الإسلامي ساهم بنحو 8.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2016.

ومن المتوقع أن يرتفع في السنوات القادمة، بحسب عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وسلّط العور الضوء على حقيقة مفادها، أنه منذ 2013، عندما وضعت الجهود لتشجيع إدراج السندات الإسلامية موضع التنفيذ، قفزت دبي من المرتبة الثالثة، إلى المرتبة الأولى في السوق العالمية.

وتعتبر كوالا لامبور، ولندن مدينتين مزودتين للمنتجات، والخدمات المالية الإسلامية.

ويعتقد العور أن المنافسة تمثل دافعًا مهمًا لدبي لتحقيق مركزها العالمي.

وقال: «لو لم تكن هناك منافسة، ما كانت دبي ستحقق مكانتها الحالية». وفي غمرة استشراف دبي للمستقبل، والتقنيات المالية الناشئة، توجه دبي أيضًا بوصلة استراتيجيتها نحو الجيل القادم من المبتكرين وقادة الأعمال.

وشدد العور على القول: «نعمل في الواقع على تمكين جيل الألفية ورواد الأعمال، والعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في الاقتصاد من خلال أفكارهم المتمثلة في التقنيات».