كسر في الجمجمة يبعد كين عن إيفرتون

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم "الأحد" أن مدافعه مايكل كين أصيب بكسر في الجمجمة بعد اصطدام مع زميله السنغالي ادريسا غييه في مباراة السبت ضد بورنموث (2-2) في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ما سيبعده عن الملاعب لفترة "ما بين ثلاثة الى أربعة أسابيع".

وأوضح النادي الثاني لمدينة ليفربول على موقعه الالكتروني أن اللاعب "تعرض لكسر طفيف في الجمجمة"، ما سيبعده "الى فترة تمتد بين ثلاثة وأسابيع، على أن يتمكن من بعدها من معاودة التمارين بشكل كامل".

وشدد النادي على أن اللاعب لا يعاني من أي مضاعفات أخرى جراء الاصطدام بالرأس مع زميله.

وخرج كين قبيل نهاية المباراة على حمالة بعدما سجل هدف التعادل لإيفرتون (2-2) في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري، وأكد اللاعب نفسه أنه "حزين لأنه لم يستطع احراز النقاط الثلاث لفريقه".

وادخل الى المستشفى بعد الإصابة مباشرة، وخرج منه صباح "الأحد."، وحقق إيفرتون فوزا وتعادلين في المراحل الثلاث الأولى من الموسم الجديد.