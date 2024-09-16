القاضي عمر المهيري لـ« البيان»: 11 ألف وصية لغير المسلمين مسجلة في محاكم مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - محمود حسن

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أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، لـ«البيان»، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي سجلت أكثر من 800 وصية لغير المسلمين بمختلف أنواعها خلال النصف الأول من العام 2024، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، وبما يعكس مكانة إمارة دبي كوجهة مثالية للاستثمار والاستقرار، ليتجاوز عدد الوصايا التي سجلتها المحاكم منذ إنشاء هذه الخدمة 11 ألف وصية.

وأضاف: وفي إطار التزامها بتقديم خدمات تمنح الحرية للأفراد غير المسلمين في التصرف بممتلكاتهم، خصصت محاكم مركز دبي المالي العالمي إجراءات لضمان قابلية تنفيذ هذه الوصايا، حيث يجب على الأفراد الراغبين في تسجيل وصاياهم اتباع قواعد محددة وتقديم مجموعة من المستندات حسب نوع الوصية.

داخل وخارج الإمارات

وأشار إلى أن الخدمة تمنح لغير المسلمين المستثمرين من المقيمين في دولة الإمارات خيار نقل وصاياهم، بما في ذلك الأصول وتعيين أوصياء على أطفالهم وفقاً للتعليمات الواردة في وصيتهم، وجرى تصميم هذه الخدمة لمنح الأفراد الحرية في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بأصولهم، إذ تعد دولة الإمارات موطناً لأكثر من ثمانية ملايين وافد، من بينهم أصحاب شركات وأعمال خاصة وملاك أصول أخرى. كما أنه ليس من الضروري أن يكون الشخص مقيماً في دولة الإمارات لتسجيل وصية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، إذ يمكن لأي فرد مؤهل غير مسلم يبلغ من العمر 21 عاماً أو أكثر، ولديه أصول في دولة الإمارات و/ أو أطفال قُصّر يقيمون معه، تسجيل وصية في حال الرغبة بذلك.

وأوضح أنه، عند استكمال إجراءات الوصية وتسجيلها، يتم تخزينها بشكل آمن كملف مشفر ضمن نظام محاكم مركز دبي المالي العالمي لمدة 120 عاماً من تاريخ ميلاد الموصي. كما يمكن إجراء التعديلات على الوصية مقابل رسوم رمزية، مما يساعد على تحديث الوصية وضمان توزيع الأصول وفقاً لرغبات الفرد.

وفي حال وفاة الموصي، يجب على المنفذ المذكور في الوصية التقدم بطلب للحصول على أمر التصديق من محاكم مركز دبي المالي العالمي للتمكن من إدارة تركات المتوفى بموجب شروط الوصية. وتتولى محاكم مركز دبي المالي العالمي الإجراءات المتعلقة بالوصية، بما في ذلك إدارة أي مطالبات، بالإضافة إلى التعامل مع أي طلبات واعتراضات أخرى قد تنشأ، من ثم يتم تنفيذ العملية وفقاً لقوانين سجل الوصايا الخاصة بمركز دبي المالي العالمي والقوانين الأخرى المعمول بها.

أنواع الوصايا

وعن أنواع الوصايا، قال القاضي عمر المهيري، توفر محاكم مركز دبي المالي العالمي خمسة أنواع من الوصايا التي يمكن تسجيلها لغير المسلمين، من بينها «الوصية الشاملة»، التي تتضمن جميع التركات والوصاية، وتغطي مصلحة أطفال الموصي بالإضافة إلى حماية أصوله المالية. وفي حال تسجيل وصية شاملة وتكوين أسرة لاحقاً، يمكن تعديل الوصية الشاملة لتشمل تفاصيل الوصاية.

أما بالنسبة للنوع الثاني والذي يأتي تحت مسمى «الأصول المالية»، وهي مخصصة للحسابات المصرفية وحسابات الوساطة، ويمكن أن تشمل ما يصل إلى 10 حسابات مستقلة أو حصة في 10 حسابات مستقلة مسجلة باسم الموصي منفرداً أو بالتضامن مع الغير.

وجرى تخصيص النوع الثالث لملاك الشركات، وهي وصية مخصصة لأسهم شركات المناطق الحرة والشركات الداخلية في الإمارات، ويمكن أن يشمل هذا النوع من الوصايا ما يصل إلى خمس حصص مساهمة مستقلة في أي شركة داخل أو خارج المناطق الحرة.

النوع الرابع هو وصية «الممتلكات العقارية»، فيُمكن من خلاله للأفراد المسجلين إدراج خمسة عقارات. ويستفيد المستثمرون من هذه الخدمة عند شراء عقارات في الدولة دون الحصول على إقامة فعلية. أما بالنسبة للنوع الأخير هو «الوصاية»، التي تُتيح للموصي تعيين أوصياء مؤقتين أو دائمين مع التحكم الكامل في سلطة اتخاذ القرار. ويوفر هذا النوع للموصي اتخاذ الترتيبات اللازمة لرعاية أطفاله في حال وفاته أو وفاة شريك حياته.

وعن الهدف من توفير هذه الخدمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، قال: قبل إطلاق خدمة الوصايا في عام 2015، واجه المقيمون والمستثمرون من غير المسلمين في دولة الإمارات تحديات كبيرة، خاصة غير المسلمين من مختلف الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة والهند وأستراليا، الذين اعتادوا على أنظمة الميراث في النظام الأنجلوسكسوني، إذ يحق لهم اختيار من سيحصل على أصولهم عند وفاتهم، أو نقل أصولهم تلقائياً إلى شركاء حياتهم. ومن خلال إتاحة الخدمة في محاكم المركز، سيتمكن الأفراد من نقل ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية المملوكة بشكل مشترك مع شركاء حياتهم، مما يُسهم في تلبية احتياجات ورغبات المقيمين من غير المسلمين بشكل فعّال.

وتحرص محاكم مركز دبي المالي العالمي على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات جميع أفراد مجتمع دولة الإمارات، الذي يضم ما يزيد على 200 جنسية من مختلف الديانات والثقافات. إذ جرى تصميم هذه الخدمة خصيصاً لتمكين غير المسلمين من المقيمين أو الراغبين في الاستثمار في الدولة من إعداد وصاياهم بموجب قوانين، وقواعد واضحة ومحددة.

نجحت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال نهاية عام 2023، بتسجيل 110 محامين، يمثلون 103 مكاتب محاماة، سواء داخل الإمارات أو خارجها، كمتخصصين في إعداد الوصايا. وتوفر محاكم مركز دبي المالي العالمي أيضاً نماذج إلكترونية للوصية «الشاملة» ووصية «الممتلكات العقارية» ووصية «ملاك الشركات»، والأعمال، ووصية «الأصول المالية»، وذلك لتمكين الأفراد المقيمين خارج الدولة بإعداد وتسجيل وصاياهم. كما يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول إلى الخدمة من أي مكان في العالم.

مكالمة الفيديو

ومع التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد19 على إمكانية التنقل خلال عام 2020، طورت محاكم مركز دبي المالي العالمي نظاماً لتسجيل الوصايا عبر خاصية المؤتمرات عن بُعد، مما يتيح إمكانية الوصول إلى الخدمة من خلال الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر في أي وقت ومكان.

ويسمح النظام الجديد للموصي واثنين من الشهود الانضمام إلى مكالمة الفيديو من مواقع مختلفة، مع إمكانية رفع الوصية المعتمدة على النظام وتوقيعها إلكترونياً.

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