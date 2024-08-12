249 مليار درهم تجارة دبي مع الصين في 2023

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دبي والصين تشهد نمواً متواصلاً في ظل ازدهار الروابط الثنائية على كل المستويات، حيث يتوقع لها استمرار النمط التصاعدي مع استعدادات الغرف لتنظيم منتدى دبي للأعمال - الصين خلال الشهر الحالي في بكين، كاشفاً في تصريحات لـ «البيان» أن قيمة تجارة دبي غير النفطية مع الصين خلال العام الماضي بلغت حوالي 249 مليار درهم.

إنجازات متواصلة

وأشار لوتاه إلى تزايد جاذبية دبي بالنسبة للشركات والمستثمرين الصينيين باعتبارها وجهة مثالية للنمو والتوسع على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل الجهود المبذولة على كل المستويات بهدف تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث جاءت الصين خلال العام 2023 في المرتبة السابعة ضمن قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إذ انضمت 1.560 شركة صينية جديدة إلى عضوية الغرفة العام الماضي بنمو 66.5% على أساس سنوي، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري انضمام 362 شركة صينية جديدة إلى عضوية الغرفة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 5.100 شركة.

فرص استثنائية

أوضح مدير عام غرف دبي أن الصين تأتي في صدارة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للإمارة، لافتاً إلى أن العلاقات الوثيقة التي تربط بين مجتمع الأعمال الصيني ونظيره من القطاع الخاص في دبي، تمتد لتشمل كل المجالات بدءاً بالقطاعات التقليدية كالتجارة والصناعة وصولاً إلى قطاعات اقتصاد المستقبل بما يشمل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ «بلوك تشين» والحوسبة السحابية وغيرها.

وأشار إلى أن الصين تحتضن أكبر عدد للمكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، حيث تعمل 3 مكاتب للغرفة بالصين في كل من شنغهاي وشنزن وهونغ كونغ على تعريف مجتمع الأعمال الصيني بالمقومات التنافسية والفرص الاستثنائية التي تتميز بها دبي، إلى جانب دعم توسع الشركات العاملة في الإمارة بالأسواق الصينية وتعزيز علاقات الأعمال بين القطاع الخاص والمستثمرين من دبي والصين.

شراكات عابرة للحدود

ولفت لوتاه إلى أن غرف دبي، وفي ظل الأهمية المتنامية التي تتمتع بها الصين على خارطة الاقتصاد العالمي، قررت تنظيم منتدى دبي للأعمال - الصين في مدينة بكين خلال الفترة 21 -22 من شهر أغسطس الجاري لتدشن بذلك أولى الدورات الدولية للمنتدى، والتي سيتم تنظيمها تباعاً في عدد من أبرز مدن المال والأعمال حول العالم.

ويركز المنتدى الذي يعقد تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود» على طرح أهم الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي للمستثمرين الصينيين، بهدف استقطاب الشركات متعددة الجنسية والشركات المليارية «يونيكورن» من الصين إلى دبي، إلى جانب تحفيز المستثمرين والشركات الصينية للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها القطاع الخاص في الإمارة، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية.

وأشار لوتاه إلى أن الحدث سيجمع الجهات المعنية الرئيسية من القطاعين الحكومي والخاص من دبي والصين لبحث الشراكات الاقتصادية وتنمية شبكات الأعمال الدولية، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية البينية.

وفد موسع

ونوه مدير عام غرف دبي إلى أن منتدى دبي للأعمال – الصين سيشكل علامة فارقة في جهود تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، حيث سيشهد حضوراً موسعاً للمسؤولين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين، إذ ستقود غرف دبي وفداً موسعاً من الإمارة يمثل أكثر من 40 ممثلاً من شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.

فيما صممت أجندة المنتدى بشكل متكامل للكشف عن شراكات اقتصادية وتعاون ثنائي بين مجتمعي الأعمال بما يدعم الأهداف المشتركة وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث سيتم التركيز على عدد من المحاور الاستراتيجية، بدءاً من الابتكار في التجارة والفرص العالمية للشركات الصينية، مروراً بالروابط الاقتصادية بين دبي والصين، وصولاً إلى المجالات الجديدة في عالم التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، وفرص التجارة والاستثمار في القطاعات الواعدة بما يشمل التكنولوجيا الخضراء، والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

تحفيز الشراكات

وكانت غرف دبي قد نظمت في شهر نوفمبر من العام 2023 فعاليات النسخة الأولى من منتدى دبي للأعمال بمشاركة ما يزيد على 2.000 من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كل أنحاء العالم.

ومع إطلاق منتدى دبي للأعمال – الصين، ستساهم الدورات الدولية للمنتدى في تعزيز الجهود لتحقيق أهدافه الرئيسية، والمتمثلة في تحفيز عقد شراكات اقتصادية استراتيجية، وتنمية العلاقات والروابط التجارية العابرة للحدود، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمارات بين دبي والأسواق الواعدة حول العالم.

ويأتي تنظيم منتدى دبي للأعمال – الصين في ظل النجاح اللافت الذي حققته الدورة الافتتاحية للحدث التي عقدت في دبي خلال شهر نوفمبر من العام 2023، حيث شكل الحدث منصة حيوية جمعت ممثلي عدد من أبرز مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستشراف أهم التوجهات الناشئة، وتشكيل ملامح مستقبل الأعمال.

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